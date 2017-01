DOCUMENT RTL - Yussuf, 23 ans, était avec son cousin, à l'intérieur de la boîte de nuit stambouliote, lorsqu'un homme a ouvert le feu.

> Yussuf, 23 ans, a assisté à l'attentat qui a frappé une boîte de nuit à Istanbul le 31 décembre au soir Crédit Image : AP/SIPA Crédit Média : Olivia Leray

Yussuf et Yunus, deux cousins originaires du village de Hœnheim, en Alsace, étaient présents dans la boîte de nuit Reina à Istanbul (Turquie) lorsqu'un homme a ouvert le feu au soir du 31 décembre. Yussuf, 23 ans, travaille dans le bâtiment. Il était avec son cousin âgé de 25 ans quand ils ont entendu des coups de feu. "Il y a eu une bousculade à l'intérieur. On s'est dit que ça devait être une bagarre", explique-t-il. Puis les deux hommes ont entendu "une rafale". "On a commencé à voir tout le monde qui essayait de s'échapper", raconte le jeune homme.



Dans la panique, les deux hommes se dispersent et se perdent. Yussuf décide d'aller se mettre à l'abri sur la terrasse d'à-côté, où des canapés sont entassés. "Je me suis fait un petit passage pour pas qu'on me repère. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi, qui se sont cachées avec moi", raconte le jeune homme, qui n'a pas vu le tireur. "Sous le coup de la panique, on n'a pensé qu'à une chose : s'éloigner le plus vite possible et se mettre en sécurité", explique-t-il. Puis des détonations ont été entendues. "Je pense que c'était des grenades", affirme le témoin, qui estime la durée de l'attaque à "une bonne quinzaine de minutes". "C'était interminable, confie-t-il, choqué. J'ai pas mal de chance d'être sorti de là indemne".