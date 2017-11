et AFP

publié le 18/11/2017 à 01:27

Un sous-marin militaire argentin avec 44 membres d'équipage à bord, était activement recherché vendredi 17 novembre, a annoncé la Marine argentine, après avoir été porté disparu il y a plus de 48 heures alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, entre le port d'Ushuaia et la ville de Mar del Plata.



"Nous n'avons pas encore pu le trouver ni avoir un contact, visuel ou par radar, avec le sous-marin ‘Ara San Juan’ dont le port d'attache habituel est la base navale de Mar del Plata", a indiqué Enrique Balbi, porte-parole de la Marine, durant une conférence de presse. "On ne sait pas ce qui s'est passé, je ne veux pas dramatiser cette affaire", a-t-il déclaré, appelant "à être prudents".

Le submersible était parti il y a dix jours de Mar del Plata, une ville située à 400 kilomètres au sud de Buenos Aires, pour rejoindre Ushuaia à 3.200 kilomètres au sud, où il a passé trois jours avant d'entamer le voyage de retour.

Le sous-marin aurait dû remonter à la surface

C’est au matin du mercredi 15 novembre qu’a été établie la dernière communication avec le sous-marin. Jeudi 16 dans l’après-midi, les recherches, avec l'aide d'un avion, ont été lancées mais elles n'ont encore rien donné car "elles ont eu lieu de nuit et dans des mauvaises conditions météorologiques dans la zone des opérations", selon le porte-parole.



Un destroyeur et deux corvettes participent aussi aux recherches, menées au large de la Péninsule de Valdez. Une des hypothèses envisagées est un problème de communication : "Il y a pu y avoir un problème de batteries, par manque d'alimentation électrique", a indiqué le porte-parole de la Marine, niant des informations de presse évoquant un incendie. Il a par ailleurs précisé que le sous-marin, en constatant la rupture de contact avec la terre, aurait normalement dû remonter à la surface, comme le prévoit le protocole.