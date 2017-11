publié le 30/11/2017 à 13:43

C'est un pépin informatique qui va coûter très cher à la première compagnie mondiale. Une erreur dans le système de planification des congés a permis à des milliers de pilotes de poser des jours s'ils le souhaitaient entre le 17 et le 31 décembre. Selon le syndicat qui a révélé l'affaire plus de 15.000 vols sont concernés ce qui créerait un chaos pour les fêtes.



C'est la période la plus intense de l'année aux États-Unis, car des dizaines de millions d'Américains prennent un vol pour rejoindre leurs familles à des milliers de kilomètres de chez eux pour fêter Noël. "Nous travaillons activement à régler ce problème et nous devrions éviter des annulations pendant cette période de vacances", a assuré American Airlines.

Au sein des compagnes aériennes, l'organisation des plannings dépend d'un logiciel très complexe. En période de congés et surtout de fêtes, il faut organiser et coordonner l'ensemble des emplois du temps de tous les pilotes, hôtesses et stewards. Ces logiciels gèrent donc en plus de leurs vacances, leurs vols, ainsi que leurs temps de repos qui sont soumis à une réglementation très stricte.



La compagnie dit espérer empêcher toute annulation en faisant appel à des pilotes de réserve pour cette fin d'année et surtout elle propose d'augmenter la rémunération des pilotes de 50% pour tenter dans attirer quelques uns.



Enfin, un bras de fer est engagé entre le syndicat et la compagnie pour trouver un accord financier très lucratif qui serait moins cher pour American Airlines que le remboursement de centaines de milliers peut-être de millions de passagers.