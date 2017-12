et AFP

La décision du Guatemala de transférer son ambassade en Israël à Jérusalem, à l'instar des États-Unis, a été vivement critiquée par le ministère palestinien des Affaires étrangères. "C'est un acte honteux et illégal qui va totalement à l'encontre des sentiments des dirigeants des églises à Jérusalem" a-t-il fait savoir dans un communiqué, lundi 25 décembre.



"L'État de Palestine considère ceci comme un acte flagrant d'hostilité contre les droits inaliénables du peuple palestinien et la loi internationale", a poursuivi le ministère. "L'État de Palestine agira avec des partenaires régionaux et internationaux pour s'opposer à cette décision illégale", a-t-il prévenu jugeant que "le président Morales a entraîné son pays du mauvais côté de l'histoire".

Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'État auquel ils aspirent. Israël occupe depuis 1967 cette partie de la ville sainte et l'a également annexée, une annexion que la communauté internationale n'a jamais reconnue. La décision unilatérale prise le 6 décembre par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a provoqué des manifestations quasi-quotidiennes dans les Territoires palestiniens. Douze Palestiniens ont été tués dans les violences ayant éclaté après l'annonce de Donald Trump.