publié le 30/07/2017 à 10:01

Une fusillade survenue dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet à l'intérieur et aux abords d'une discothèque de la ville de Constance en Allemagne. L'échange de tirs vers 4h30 du matin a fait deux morts et quatre blessés, a annoncé la police locale.



Un homme de 34 ans a d'abord tué une personne et en a blessé trois autres grièvement à l'arme à feu à l'intérieur de la boîte de nuit, avant de blesser un policier à l'extérieur et d'être finalement abattu par les forces de l'ordre, a indiqué la police dans un communiqué. La vie du policier blessé n'est pas en danger.

Dans un premier temps, les autorités ne savaient pas s'il y avait un ou plusieurs auteurs. Les autorités de Constance menaient des recherches avec les forces spéciales allemande et un hélicoptère. Les motifs du tireur ne sont pas encore connus et une enquête a été confiée au bureau du procureur. "Les motivations de cet homme qui a agi vraisemblablement seul ne sont pas connues pour le moment", a souligné la police dans son communiqué. Les tirs ont créé un mouvement de panique, de nombreux clients de l'établissement fuyant dans les environs ou se cachant à l'intérieur", ont-ils ajouté.

Dans un tweet la police de Constance a indiqué à la population locale qu'il n'y avait plus aucun risque en terme de sécurité et que la situation était sous contrôle.

Nach Schießerei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30 juillet 2017