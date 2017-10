Allemagne : pourquoi la ville la plus riche vote pour les populistes - Lenglet-Co

et Loïc Farge

publié le 24/10/2017 à 08:00

Ce mardi 24 octobre est marqué par la rentrée parlementaire allemande. Pour la première fois depuis la guerre, des députés d’extrême-droite font faire leur entrée au Bundestag. Ces quatre-vingt-dix parlementaires arrivent après un très bon score aux dernières élections législatives du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD). Ce qui est très étonnant, c'est que ce parti a obtenu son meilleur score dans l'ouest du pays. Non pas dans les régions déshéritées, mais dans la région la plus riche des anciens Länder : la Bavière. Il a fait 12,4% là-bas. La Bavière, c'est une région en pleine santé économique, au point que le chômage y a disparu, même pour les jeunes, où il est à moins de 5%. Autant dire que c'est le plein emploi.



C'est aussi l'une des régions d'Europe où le PIB par tête est le plus élevé. Dans certains quartiers d'Ingolstadt, une ville riche qui est le berceau de la firme automobile allemande Audi (c'est d'ailleurs là où se trouve aujourd'hui son siège), que l'AfD a littéralement explosé les compteurs, avec 35% des votes.