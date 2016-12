Ce dimanche 25 décembre, 54.000 habitants d'Augsbourg, en Allemagne, ont dû être évacués pour le désamorçage d'une bombe britannique larguée sur la région au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Crédit : ROLF VENNENBERND / DPA / AFP Enfouie à cinq mètres de profondeur, une bombe de deux tonnes datant de la Seconde Guerre mondiale avait été découverte le 22 mai 2015 lors de travaux préparatoires à la construction d'une conduite de chauffage urbain à Cologne.

Ce Noël 2016 n'aura pas la même saveur que d'habitude, pour 54.000 habitants de la ville d'Augsbourg, dans le sud de l'Allemagne. Ce dimanche, ils ont dû être évacués après la découverte d'une bombe britannique datant de la Seconde Guerre mondiale et qui doit être désamorcée à la mi-journée, ont annoncé les autorités locales.



Pour l'évacuation, qui a commencé ce dimanche 25 décembre en début de matinée, 900 policiers ont été mobilisés. Car les autorités voulaient désamorcer l'engin explosif de 1,8 tonne découvert le 20 décembre lors d'un chantier dans le centre de la ville bavaroise. En conséquence, un secteur de sécurité de 1.500 mètres de diamètre a été délimité autour du lieu de la découverte.



Via le compte Twitter de la municipalité, le maire d'Augsbourg, Kurt Gribl, s'est adressé à ses administrés dans une vidéo. "Aujourd'hui, j'appelle toutes les personnes concernées à quitter, si possible par elles-mêmes, le secteur", a-t-il indiqué, exhortant également "chacun à vérifier que les proches, parents, amis avaient trouvé à se loger en dehors de la zone" de sécurité. Et pour les personnes les plus vulnérables, comme les plus âgés, qui n'auraient pu trouver refuge le temps du désamorçage, la ville a mis à disposition des abris d'urgence dans des écoles ou des gymnases.

3.000 bombes sous Berlin

Un porte-parole de la ville a tout de même reconnu, sur la chaîne d'information n24, que la situation était inhabituelle pour un 25 décembre, jour de Noël. Il a dit espérer que chacun quitterait volontairement son domicile, insistant sur "la force explosive" de la bombe. L'opération de désamorçage de l'engin devrait durer environ cinq heures.



Ce type d'opération est plutôt courant outre-Rhin, puisque le sous-sol allemand est encore truffé de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale et qui refont régulièrement surface, notamment à l'occasion de chantiers de construction. Selon les autorités, environ 3.000 bombes seraient par exemple toujours enfouies dans le sous-sol de Berlin.