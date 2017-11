publié le 20/11/2017 à 20:27

Que ceux qui prédisaient la fin de l'ère Merkel avec l'échec des négociations en vue de la formation du gouvernement se méfient. Interrogée sur ZDF, chaîne allemande de télévision publique, la chancelière, affaiblie comme jamais après douze ans de pouvoir, n'a pas dit son dernier mot.



Elle a pris tout le monde par surprise, en annonçant qu'elle est prête à être de nouveau candidate aux élections législatives anticipées de 2018. Encore faut-il que son parti lui fasse confiance. L'organisation d'élections anticipées est en effet l'option la plus probable malgré les réticences du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui exhorte les partis à retourner à la table des négociations pour former un gouvernement et trouver une issue à la crise.

Combative en dépit des critiques croissantes dont elle fait l'objet et le pire score jamais enregistré par la CDU depuis 1949, la dirigeante conservatrice n'est en aucun cas dans l'état d'esprit de démissionner. "Non, cela ne m'a pas effleuré", a-t-elle déclaré, affirmant être "très sceptique" quant à la mise sur pied éventuelle d'un gouvernement minoritaire, autre option possible pour elle pour rester au pouvoir. Des élections anticipées seraient "une voie préférable", a-t-elle déclaré.



Dans l'immédiat, la chancelière attend de voir si le président allemand Frank-Walter Steinmeier, un social-démocrate, parviendra à convaincre son parti de reconsidérer son refus de gouverner avec elle. Une formule qui lui apporterait une majorité. Le SPD a réitéré lundi 20 novembre ne plus vouloir de la "grande coalition" actuelle avec les conservateurs, qui dirige le pays depuis 2013, et préférer l'opposition.