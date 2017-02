publié le 16/02/2017 à 20:47

Le journal allemand Bild a présenté ses excuses pour avoir diffusé une fausse information au sujet de migrants. Dix jours plus tôt, le quotidien avait publié un article sur des viols commis par des réfugiés à Francfort, au soir du Nouvel an 2017. Ces actes décrits dans Bild ne doivent pas être confondus avec les agressions sexuelles commises à Cologne un an plus tôt, qui avaient largement défrayé la chronique. Les viols de Francfort, eux, n'ont pas eu lieu, et Bild s'est excusé pour cela auprès de ses lecteurs.



"Trente-sept jours après les faits, des victimes rompent le silence", titrait le journal, le 6 février, sur une prétendue nouvelle vague d'agressions sexuelles. Le journal affirmait que des migrants, "notamment arabes", s'en étaient pris à des femmes la nuit de la saint-Sylvestre, dans une rue bien connue de Francfort. "Ivres et agressifs", ils avaient commis des vols, violences physiques et sexuelles, selon Bild, qui citait plusieurs témoins, dont "Irina A.", laquelle se présentait en victime.

La police de Francfort s'étonne de n'avoir reçu aucune plainte cette nuit-là dans la rue en question. Les services de police ont ensuite constaté que la victime présumée n'était même pas à Francfort au moment des faits, avant de conclure, dans un communiqué, à des "accusations sans fondements". De son côté, Bild a formulé des excuses pour "un journalisme imprécis qui ne correspond en rien à (ses) standards". Le parquet de Francfort a quant à lui ouvert une enquête pour "fausse information sur un délit inventé".