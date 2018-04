Alipay, le terrifiant système informatique de notation des citoyens chinois

publié le 18/04/2018 à 09:04

Ce sont des faits édifiants, qui nous sont rapportés par le magazine américain Wired. En Chine, le paiement par mobile s'est développé de façon extraordinaire, grâce à un système qui s'appelle Alipay, mis en place par l'un des géants du Net chinois Alibaba, fondé par le milliardaire Jack Ma.



Ce système est utilisé par des centaines de millions d'utilisateurs. Au point que dans certains bars, pour payer un pourboire, il suffit de scanner un code barre qui est imprimé sur le tee-shirt du serveur.

Depuis 2015, Alibaba propose à ses clients une nouvelle application liée au système de paiement, Zhima, qui évalue tous les individus avec une note compris entre 350 et 950.

Initialement, il s'agissait de la solidité financière du client, évaluée avec les incidents de crédits. Un système voisin de ce qu'on appelle le "scoring" chez nous, qui est pratiqué par les banques ou les organismes de crédit.

La "liste des gens malhonnêtes"

Peu à peu, les informations prises en compte ont largement débordé la sphère financière. Avec, par exemple, la recension de toutes les amendes que vous avez eu à payer. Avec le comportement non citoyen, puisque Zhima a accès à ce que le gouvernement appelle la "liste des gens malhonnêtes". Avec, en outre, l'analyse de tous vos achats, de tous vos déplacements.



Encore plus étonnant, avec l'analyse de la note de tous vos contacts, sachant que si vous fréquentez des gens à note élevée notre évaluation sera meilleure. Et bientôt aussi des données sur vos triches éventuelles à l'école, ou sur les informations réputées fausses que vous propagez sur Internet.



Est-on obligé de se faire noter si on utilise Alipay ? Rien n'est obligatoire, mais la vie est beaucoup plus facile si vous le faites. Avec une bonne note, vous obtenez d’innombrables réductions chez les partenaires d’Alipay. Il n'y a pas longtemps, vous étiez même dispensé de faire la queue au moment d'embarquer dans un avion.



Si vous avez une mauvaise note, vous êtes, à l'inverse, obligé de laisser un dépôt de garantie quand vous louez un vélo. Déjà 200 millions de Chinois ont accepté d'être notés.



Une notation encouragée par Pékin

Il s'agit d'une compagnie privée. Comment le gouvernement peut-il laisser faire cela ? C'est bien pire que cela. Le gouvernement encourage cela. Il a lui-même depuis plusieurs années un projet de notation de tous les citoyens, en fonction de leur comportement. L'initiative d'Alipay rejoint - et précède même - les projets totalitaires de Pékin. Projets qui ne font jamais que retrouver une tradition.



Quand j'habitais en Chine, il y a une trentaine d’année, tout le monde était surveillé en permanence, et par ce qu'on appelait "l'unité de travail" et par les comités de quartiers. À chaque carrefour, il y avait une retraitée édentée qui prenait note de vos faits et gestes, pour les rapporter au responsable local du parti.



Les nouvelles technologies démultiplient les possibilités de surveillance. C'est pour cela que le régime chinois les aime, après les avoir craintes au départ, lorsqu'il y voyait un instrument de liberté et de promotion de l'individualisme.