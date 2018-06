publié le 08/06/2018 à 09:51

Un drame familial qui relance le débat sur le port d'armes à feu. Tandis qu'il était assoupi dans son véhicule mardi 5 juin à Johannesburg, en Afrique du Sud, un homme de 50 ans, réveillé par quelqu'un qui tapait à sa vitre, "a dégainé son arme et tiré en direction de la personne qui tapait". Seulement, celui qu'il pensait être un agresseur était en fait son fils, comme le relate 20 Minutes.



"Ce n’est qu’après avoir tiré qu’il a réalisé qu’il avait ouvert le feu sur son fils", explique un porte-parole de la police. Le père attendait que son enfant sorte de l'école et s'était assoupi, une arme à proximité, dans un township - quartier réputé difficile - de la ville la plus peuplée d'Afrique du Sud, où les agressions sont monnaie courante.

L'adolescent, âgé de 14 ans, est décédé tandis qu'il était transportait à l'hôpital. Arrêté par la police, le père devra expliquer son geste devant un tribunal.