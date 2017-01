Les frappes américaines ont visé "un camp d'entraînement" de la province d'Idleb, en Syrie, jeudi 19 janvier.

Crédit : AFP / Mark RALSTON Des avions de l'armée américaine sur le tarmac de l'aéroport de Tacloban, aux Philippines, le 16 novembre 2013

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 21/01/2017 à 05:32

Une centaine de combattants ont été tués jeudi 19 janvier lors de frappes américaines en Syrie dans "un camp d'entraînement" de la province d'Idleb, a annoncé vendredi le Pentagone. Les bombardements "ont tué plus de 150 jihadistes" d'al-Qaïda depuis le 1er janvier, a précisé le département de la Défense américaine, ajoutant que cette "rapide succession" de frappes avait pour but de semer "la confusion" dans le groupe extrémiste.



Les frappes aériennes de jeudi ont visé le "camp d'entraînement Cheikh Souleimane qui était opérationnel depuis au moins 2013", a indiqué le capitaine de vaisseau Jeff Davis, porte-parole du Pentagone. Et d'ajouter : "l'élimination de ce camp (...) affaiblit les opérations d'entraînement et décourage les islamistes extrémistes et les groupes rebelles syriens de rejoindre al-Qaïda sur le champ de bataille".



L'annonce du Pentagone est intervenue en pleine transition du pouvoir entre l'ancienne administration Obama et la nouvelle administration Trump. Le nouveau secrétaire à la Défense James Mattis a été confirmé vendredi après-midi par le Sénat américain. Dans un document d'orientation publié mercredi par la Maison Blanche, le président Donald Trump promet de mener des "opérations agressives" avec ses alliés de la coalition contre le groupe État islamique et les autres "groupes terroristes islamiques radicaux".