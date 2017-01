VIDÉO - Quand des étudiants branchent mal leurs écouteurs à la bibliothèque

REPLAY - "Les Inachevés" ont réalisé une caméra cachée visant à susciter le malaise chez les studieux étudiants.

> Clics à la une du 17 janvier 2017 Crédit Image : Capture d'écran Crédit Média : Aymeric Parthonnaud Télécharger

par Julien Absalon publié le 17/01/2017 à 22:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

> Ecouteurs mals branchés à la BU - Prank - Les Inachevés

C'était l'une des vidéos les plus vues sur Youtube, mardi 17 janvier. Elle a d'ailleurs déjà allègrement dépassé les 300.000 vues. Le collectif "Les Inachevés" a réalisé une caméra cachée dans des bibliothèques universitaires pour faire une blague aux étudiants. Le concept est simple. Un membre de l'équipe va dans une bibliothèque où l'ambiance est évidemment studieuse, où tout le monde révise. Et alors qu'il fait mine de travailler, il fait volontairement croire aux étudiants que ses écouteurs sont mal branchés sur son smartphone...



Résultat, tout le monde peut évidemment entendre sa musique et se retrouve dérangé par le bruit. Mais le malaise est en réalité encore plus grand lorsqu'ils découvrent que la musique qui brise ce silence est en fait plutôt has-been, du type L5 (Toutes les femmes de ta vie) ou encore Tragédie (Hey oh)...