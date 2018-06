VIDÉO - États-Unis : l'adorable danse entre un ours et un petit garçon

publié le 14/06/2018 à 17:53

Nouvelle preuve de la complicité entre l'homme et l'animal. Lors d'une visite au zoo de Nashville aux États-Unis cette semaine, Patrick Parker a immortalisé un instant aussi insolite qu'adorable entre son fils de cinq ans et un ours.



Le Daily Mail précise que le jeune garçon prénommé Ian a commencé à sauter devant la vitre qui le séparait de l'animal pour attirer son attention. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque l'animal a commencé à l'imiter. Le binôme inattendu a continué à sauter ensemble en rythme pour le plus grand plaisir et amusement de la foule de visiteurs du zoo.

Le père de Ian a confié au Daily Mail que l'improbable chorégraphie a duré près de 10 minutes. Il a depuis posté la vidéo sur Facebook qui a remporté un immense succès avec plus de 306.000 vues. L'animal est un ours andin. Il n'y a que 38 de ces animaux, qui sont originaires d'Amérique du Sud, aux États-Unis. Trois d'entre eux sont au zoo de Nashville.