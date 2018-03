publié le 29/08/2016 à 01:56

Florian et Bram sont deux jeunes Belges qui ont réalisé le rêve de beaucoup : passer une nuit entière dans un magasin Ikéa. Dans une vidéo postée le 24 août sur Youtube, ils racontent leur aventure. Les deux garçons se sont rendus dans le magasin de Gand en Belgique. Après avoir dégusté les fameuses boulettes de viande suédoises, ils se sont cachés dans un placard en attendant que le magasin se vide et que la musique s'arrête.



Il est minuit passé quand ils osent s'aventurer dans le magasin désert. Tout en chuchotant, les deux garçons vont alors sauter sur les lits, attribuer des notes à la nourriture et coller des stickers dans les placards. Vers 5h45 du matin, la musique se remettant en marche ils retournent dans leurs placards avant de ressortir simplement avec le public à l'ouverture du magasin quelques heures plus tard.

Contactée par l'Avenir, l'enseigne suédoise parle d'une vidéo "plutôt amusante" tout en mettant en garde ceux qui voudraient les imiter.