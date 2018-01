Un jeu télévisé suédois se moque d'Emmanuel Macron et fait rire Twitter

publié le 11/01/2018 à 03:18

Personne n'avait encore osé le jeu de mots, les Suédois l'ont fait. Le jeu télévisé Postkodmiljonären, l'équivalent de Qui veut gagner des millions ? en France, a posé vendredi 5 janvier une question de politique française à une de ses candidates. Pour atteindre le palier des 3.000 euros, cette dernière devait répondre à la question : "Qui a été élu président de la France en mai 2017 ?".



Une question assez simple pour qui suit l'actualité internationale, car ce sont surtout les réponses proposées qui sont inattendues. En plus de la bonne réponse "Emmanuel Macron", la candidate avait le choix entre "Laurence Brioche", "Louis Baguette" et "Jean-Marie Croissant". Des noms qui rappellent les douceurs de la pâtisserie française et qui se moquent gentiment, mais directement, du nom de famille du président : pour de nombreux étrangers, Macron ressemblerait à Macaron.

La séquence a été repérée par une journaliste française installée en Suède. Cette dernière a posté une photo des réponses sur Twitter et n'a pas manqué de faire réagir les internautes français. Beaucoup ont apprécié ce jeu de mots, quand d'autres ont regretté l'absence de Laurence Brioche lors de l'élection présidentielle. La candidate, elle, ne s'est pas laissée perturber et a donné la bonne réponse, sans trop hésiter.

Traduction (¿¿/¿¿)

Qui a été élu en mai 2017 à l’élection présidentielle en France ?

A. Laurence Brioche

B. Emmanuel Macron

C. Louis Baguette

