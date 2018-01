Espagne : déclaré mort, le détenu se réveille en salle d'autopsie

publié le 10/01/2018 à 14:29

Nous sommes en Espagne à Oviédo où le mort ne l'était pas tout à fait. Et pourtant Gonzalo Montoya Jimenez présente bien tous les signes du passage dans l'au-delà. Quand dimanche 7 janvier les gardiens de cette petite maison d'arrêt le découvrent inerte dans sa cellule, le détenu âgé de 29 ans, qui a encore sept mois de prison à faire pour un vol de métal, est assis sur une chaise. Tout bleu. Rigide. Son pouls manifestement arrêté.



Un, deux, trois docteurs, dont le légiste de la prison, l'examinent et le déclarent parfaitement mort. Aucun doute. On le déshabille et on le transporte en salle d'autopsie. Est-ce le froid qui règne dans la pièce, la lumière aveuglante ? Le fait est que Gonzalo commence à grogner, à murmurer puis à toussoter.

Stupéfaction du légiste qui s'écarte de la table d'opération : le mort est vivant, son cœur bat et il commence à reprendre des couleurs. Ressuscité. Il aurait été en fait victime d'un rare phénomène de catalepsie, dû à une ingestion de médicaments. De retour sur terre, le Lazare des Asturies pourrait demander sa libération anticipée.