Un Américain mange son 30.000e Big Mac et entre dans le Guinness Book

publié le 08/05/2018 à 21:19

C'est l'histoire d'un gros mangeur qui bat un record du monde. Don Gorske a avalé, vendredi 4 mai, le 30.000e Big Mac de sa vie, devenant ainsi le plus gros dévoreur de burgers au monde. Une performance validée par le Guinness Book à qui le sexagénaire a présenté tous les tickets et les boîtes de sandwichs conservés précieusement, à l'exception de 7.000 disparues dans une tornade en 1990.



L'Américain de 64 ans a dégusté son 30.000e sandwich dans le restaurant de sa ville, Fond du Lac, dans le Wisconsin. Un challenge que le gourmand s'était fixé, il y a plus de 45 ans. "À l'époque, il n’y avait qu’un McDonald’s en ville et je venais d’avoir mon permis de conduire", explique-t-il à USA Today.



Depuis 1972, le sexagénaire mange des Big Mac à un rythme effréné. Si bien qu'il ne peut pas s'en passer plus de huit jours... même en cas de tempête de neige. Passionné, Don Gorske avait calculé qu'il lui faudrait 356 jours pour manger ses 1.000 premiers Big Mac. Il raconte avoir toutefois promis à sa mère de ne pas manger ce sandwich le jour de son décès. Une promesse qu'il a tenu le 27 avril 1988.

Devenu célèbre aux États-Unis, il a l'habitude d’essuyer quelques petites remarques désagréables. "Les gens se moquent de moi, mais ça ne m'a jamais dérangé. À ma dernière visite médicale, mon taux de cholestérol et ma pression sanguine étaient parfaits", confie-t-il au quotidien américain. Le sexagénaire a même couru le marathon de San Diego en 2008. Il a franchi la ligne d'arrivée un Big Mac à la main, en hommage à ses détracteurs.