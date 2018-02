Toulouse : un lycée mis en vente sur Le Bon Coin

publié le 02/02/2018 à 15:15

"Vend bâtisse lycée, idéal appartement ou bureaux." Des petits plaisantins ont mis le lycée Gallieni de Toulouse (Haute-Garonne) en vente sur le site de petites annonces Le Bon Coin, révèle La Dépêche. Le personnel de ce lycée professionnel et technologique est en grève depuis la rentrée de janvier, dénonçant des violences à répétition.



L'annonce, retirée vendredi 2 février, plaisante sur un "dépôt de bilan" du lycée et vante le "CDI neuf, jamais utilisé avec vue sur ex-AZF et Cancéropôle". Les plaisantins font état d'un "couloir central parfaitement climatisé l'hiver et chauffé l'été de par sa conception".

L'auteur de l'annonce, un certain "Gal", verse aussi dans l'humour noir lorsqu'il évoque les "centaines de détecteurs de fumée fonctionnant à merveille" ainsi que des "tâches de sang et autres coups de couteaux dans les murs".

Un nouveau proviseur pour apaiser la situation

Le personnel du lycée toulousain est en grève pour dénoncer la violence d'une "minorité de 200 élèves qui imposent leur loi", explique France 3 Occitanie. Un départ d'incendie volontaire avait entraîné l'évacuation du lycée le 19 janvier dernier.



Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et le rectorat de Toulouse ont annoncé la nomination d'un nouveau proviseur dès le vendredi 2 février. Un poste de "conseiller sécurité" va également être créé, afin d'apaiser la situation et de faire cesser les violences.