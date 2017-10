publié le 19/10/2017 à 22:16

C'est une aide inattendue qu'a reçue la Croix rouge américaine, qui peine à apporter son soutien aux victimes de l'ouragan Harvey. Derrière les portes fermées des pénitenciers du Texas, des prisonniers ont décidé de se mobiliser.



Ils ont fait un don de plus de 53 000 dollars (environ 44.700 euros), en vue de venir en aide aux habitants de la région traversée par l'ouragan de catégorie 4 qui a provoqué de grandes inondations et mis à la rue de nombreuses personnes. La collecte a été effectuée via les "commissiary funds", de l'argent qui sert aux prisonniers à acheter de la nourriture ou des produits hygiéniques dans les prisons. Jason Clark, le porte-parole du Département de la justice criminelle du Texas, a précisé que ce sont les détenus qui ont demandé à pouvoir faire ce don, sans qu'on ne leur demande rien.

Le don moyen par détenu s'élève à 8 dollars mais certains en ont mis plusieurs centaines dans la cagnotte. Ils sont plus de 6.000 à avoir participé, révèle le Dallas Morning News. En 2005, déjà, des prisonniers, avaient récolté plus de 40.000 dollars à destination des victimes de l'ouragan Katrina.

L'ouragan Harvey restera dans l'histoire des États-Unis comme l'une des tempêtes les plus coûteuses pour le pays, avec près de 180 milliards de dollars de dégâts.