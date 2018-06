publié le 05/06/2018 à 13:50

À Fort-Mahon, dans la Somme, le golf est devenu un champ de tirs. C'est ce que dénoncent effectivement les riverains du golf de Belle Dune qui sont tous aux abris. Bombardés régulièrement par les petites balles blanches qui atterrissent sur les carrosseries des voitures, entrent dans les cuisines, cassent régulièrement la toiture toute proche d'une maison où le couvreur est déjà venu trois fois.



Un bombardement régulier, un temps à ne pas mettre un caddie dehors. Un blitz golfique qui va peut-être se terminer devant les tribunaux si aucune solution n'est apportée au trou numéro 8. Le trou de la discorde. C'est d'ici que partent les tirs à longue portée.

Et comme il n'y a pas beaucoup de Tiger Woods dans le secteur, ça part à toute vitesse et dans tous les sens. Pour arrêter ce tir de DCA, on a envisagé de supprimer le maudit numéro 8 pour faire un golf à 17 trous. Impossible. On pense donc à déplacer le n°8 mais l'addition est salée, 50.000 euros minimum. Reste la solution des casques pour les riverains, mais elle ne fait pas l'unanimité.