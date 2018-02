publié le 22/02/2018 à 14:49

C'est devant le tribunal qu'a dû se rendre une famille de Revin, dans les Ardennes, en raison de canalisations trop vieilles. Pendant quatre ans, un couple et ses deux enfants ont vécu paisiblement dans ce bourg. Mais fin 2015, les services sanitaires leur interdisent de consommer l'eau du robinet.



En cause : des canalisations vétustes, une teneur de plomb anormalement élevée dans l'eau potable. La petite famille n'a alors pas d'autre solution que de se transformer en citerne ambulante. Et la voilà à faire le plein quasi quotidien de bouteilles d'eau minérale au supermarché du coin. Un ravitaillement qui a duré un an, avant que l'entreprise Veolia ne remette le réseau de canalisations à neuf.

La famille, estimant sa santé en danger, avait entre temps porté plainte contre l'opérateur. Le tribunal de commerce de Nanterre n'a pas retenu le risque sanitaire mais a condamné, dans une décision judiciaire inédite, Veolia à rembourser au centilitre près l'eau minérale consommée. Soit 410 euros de dédommagements. Pas de quoi faire boire la tasse à l'entreprise mais comme quoi, garder ses tickets de caisse, ça peut servir.