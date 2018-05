publié le 01/05/2018 à 16:03

A Bétheny, un avis de recherche est lancé pour un oiseau qui n'est pas comme les autres. C'est le perroquet Oasis, qui fait tout simplement la fierté d'une jardinerie locale de cette agglomération proche de Reims, et dont il est évidemment la mascotte. Dimanche 29 avril, ce perroquet youyou originaire du centre-ouest de l'Afrique, a été dérobé par un client et toute la scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance.



C'est peut être un vol de commande puisque ce genre d'oiseau se négocie entre 200 et 300 euros. Une plainte a été déposée et la mascotte la plus célèbre de Bétheny, tête grise, poitrail jaune et vert, fait désormais l'objet d'un appel appel à témoins officiel. La jardinerie publie même sur les réseaux sociaux la photo du voleur présumé, qui déambule dans les rayons. "Si Oasis est rapporté en bonne santé, dit le magasin, nous abandonnerons la plainte". Promesse donc qu'on ne lui volera pas dans les plumes.