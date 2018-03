Les plus vieilles traces de pas humains en Amérique du Nord ont 13.000 ans

publié le 29/03/2018 à 16:10

Ce sont à ce jour les plus vieilles empruntes de pieds humains retrouvées en Amérique du Nord. Une étude publiée dans la revue scientifique Plus One révèle qu'elles ont 13.000 ans. En tout, 29 empreintes de pied avaient été découvertes dans des sédiments lors de travaux d'excavation menés de 2014 à 2016.

Les humains étaient donc présents sur la côte du Pacifique bien plus tôt que ce que l'on pensait. La région aurait en fait été libre de glace avant la fin de la période glaciaire sur le continent qui date de 11.700 ans.



Cette découverte accrédite la thèse déjà émise par nombre de chercheurs selon laquelle les premiers hommes arrivés en Amérique du Nord venaient d'Asie. Ils auraient emprunté un corridor terrestre le long de la côte libérée de glace pour ensuite atteindre l'Ouest du Canada actuel, la région de la Colombie-Britannique.

Si les chercheurs ne font cette découverte que maintenant, c'est que les fouilles dans cette région sont particulièrement difficiles ont-ils expliqué. Le territoire est très accidenté, couvert de forêts denses et il n'est accessible que par bateau. Ils ont en fait concentré leurs recherches dans une zone de marées où le niveau de l'eau était de deux à trois mètres plus bas qu'aujourd'hui à l'ère glaciaire.

Les auteurs de l'étude espèrent que d'autres travaux d'excavation permettront de découvrir plus de traces pour compléter leur connaissance de l'histoire des premiers peuplements humains le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord.