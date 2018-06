publié le 08/06/2018 à 11:16

Ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut mettre de la crème solaire toutes les demi-heures, voilà qu'on découvre aujourd'hui qu'elles sont dangereuses pour nos océans. Chaque année explique ce matin Le Figaro, ce sont 25.000 tonnes de produits anti-UV qui se répandent dans la mer, un litre chaque seconde.



Le phénomène est tel qu'Hawaï a décidé d'en interdire l'utilisation dans ses lagons à compter du 1er janvier 2021. Selon plusieurs études scientifiques, les produits solaires seraient aussi en partie responsables du blanchiment des récifs coralliens.

Le phénomène est pris au sérieux par l'industrie pharmaceutique qui tente de mettre au point des formules moins polluantes. Problème, les matières premières plus propres sont jusqu'à trente fois plus chères au kilo, alors que le premier argument de vente des crèmes solaires est le prix. "L'argument écolo ne doit pas non plus devenir un argument de vente, il ne faudrait pas que le détournement marketing l'emporte sur l'enjeu de santé publique", s'inquiète la Fédération de la cosmétique française.

Aujourd'hui, seuls un tiers des Français utilisent une crème solaire alors que le nombre de cancer lié au soleil ne cesse de progresser..



La Méditerranée est la mer la plus polluée par les plastiques

D'après un rapport de l'association VVF que publie Le Parisien - Aujourd'hui en France, ce sont chaque année 500.000 tonnes de bouteilles, sacs, gobelets et 130.000 tonnes de micro-plastiques, des fragments de moins de 5 millimètres, l'équivalent de 66.000 bennes à ordure.



Premières victimes, la faune et la flore, 18% des thons et des espadons auraient des débris de plastiques dans l'estomac. Un consommateur européen moyen de coquillage ingèrerait jusqu'à 11.000 morceaux de micro-plastiques par an, juste en dégustant un plateau de fruits de mer.



Un phénomène illustré par la Une du National Geographic de ce mois-ci, on y voit une cigogne prise au piège d'un sac plastique. 8 millions de ces derniers finissent dans la mer chaque année et 40% de ces sacs ne servent qu'une fois avant d'être jetés.



La vie aujourd'hui en Corée du Nord

À lire également dans le numéro de Juin de National Geographic une publication d'une série de photos saisissantes qui en disent long sur le quotidien des nord-coréens. Stéphane Gladieu, un photographe, s'est rendu sur place et a décidé de faire poser des gens ordinaires : des employés de bureau, une femme médecin, une infirmière ou encore des enfants qui jouent aux auto-tamponneuses.



On dirait que ces photos ont été prises il y a cinquante ans. "Pas facile de saisir l'individualité dans un pays où les comportements sont tous archi-contrôlés et où les seuls portraits visibles, ce sont ceux des leaders" explique Stéphane Gladieu.

Le portrait de la soeur de Kim Jong-un

"Dans la famille Kim, demandez la sœur". À quelques jours du sommet avec Donald Trump, je vous conseille de lire ce grand papier du Point, portrait étonnant de cette jeune femme aux allures de secrétaire soviétique. Toujours habillée de noir, elle suit son frère partout, tapie dans l'ombre. Dès les premiers pas de Kim Jong-Un, elle est devenue son impresario, c'est désormais l'atout charme du chef de l'État nord-coréen sur la scène internationale.



Le grand public l'avait découvert assez récemment lors des JO d'hiver en Corée du Sud, elle avait débarqué à la surprise générale à la cérémonie d'ouverture. Devenant ainsi la première membre du clan Kim à poser le pied sur le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre entre les deux pays.



C'est sans doute "la plus intelligente du clan", écrit Sébastien Falletti. Le vieux Kim Jong-Il aurait pu lui donner les clefs du pouvoir si elle n'avait pas été une fille. "Mais patience..." conclut le journaliste.

Le tour de France de François Hollande

En voilà un qui n'est pas décidé à rester tapis dans l'ombre. François Hollande poursuit son offensive médiatique pour vendre son livre et il n'y a pas un jour où il n'est pas dans la presse régionale. Il faisait d'ailleurs ce jeudi 7 juin son bilan devant la fondation Jean Jaurès, rappelle ce matin l'Obs.



L'occasion à chaque apparition d'adresser une petite pique à son successeur, dont une suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, lors de l'enregistrement de Tous aux tableaux sur C8. "Qu'on est pu me juger sur le fait que m'a cravate était de travers m'a toujours insupporté. C'est l'action qui compte, et vaut mieux une cravate de travers et une pensée droite que le contraire", déclare François Hollande.

Décidément pas du genre à passer la pommade, qu'elle soit solaire, ou pas.