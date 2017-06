publié le 26/06/2017 à 08:21

Nouveau président, nouveau ministres, mais aussi nouveau mobilier dans tous les palais officiels de la République. On change tout, des bureaux aux fenêtres en passant par les tapis. Autant de choix qui en disent long parfois. Tout se passe à la cellule "ameublement" du Mobilier national, dirigée par Valérie Glomet. Ce petit bureau est une vraie ruche. Valérie Glomet et ses deux adjointes travaillent six jours sur sept, plus de douze heures par jour. "C'est comme ça tous les cinq ans", résume le directeur du Mobilier National, Hervé Barbaret.



Au final, ce sont le président de la République ou les ministres qui décident dans le choix des meubles. Mais il faut bien comprendre que les ministères ou l'Élysée ne se servent pas comme chez Ikea. Ils ne viennent pas faire leur marché ici. C'est beaucoup plus réglementé que cela. Première étape : les collaborateurs des ministres ou du Palais envoient une demande au Mobilier national.