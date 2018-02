Le gâteau contenait l'équivalent de 30 joints, la famille finit à l'hôpital

publié le 21/02/2018 à 15:25

À Thiais dans le Val de Marne, un repas de famille a terminé à l'hôpital en raison d'un gâteau un peu spécial et d'un invité qui a raté l'occasion de faire bonne impression. Ça s'est passé dimanche 18 février. Un jeune de 18 ans est invité au repas de famille d'une maman de 50 ans et ses filles dont il est un ami.



Le jeune homme fait les choses bien puisque qu'il apporte le dessert, un bon gâteau au chocolat fait maison. Tout se passe le plus normalement du monde sauf qu'une heure après la dernière bouchée avalée, la famille commence à se sentir mal.

Hallucinations, vertiges, vomissements, personne ne comprend ce qui se passe. C'est la panique, l'une des filles appelle les pompiers et tout le monde est transporté à l'hôpital.

Les médecins ont vite fait de comprendre que le jeune invité n'avait pas mis que du chocolat dans son gâteau. Il y avait dedans l'équivalent de trente joints de cannabis. La famille a dû rester une nuit à l'hôpital, le temps que les effets se dissipent. Le jeune plaisantin, lui, va être convoqué par la police.