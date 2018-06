publié le 10/06/2018 à 18:21

4,1 millions d'euros. C'est le montant dépensé par un acheteur français ce dimanche 10 juin, pour une gourde en porcelaine ayant appartenu à l'empereur chinois du XVIIIe siècle Qianlong (1736-1795). La vente aux enchères a eu lieu au château d'Artigny, près de Tours. La vente atteint 5,089 millions d'euros avec les frais, d'après le commissaire-priseur Philippe Rouillac. Il l'a par ailleurs qualifiée d'"historique et légendaire". L'acheteur, qui enchérissait au téléphone, n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes.





L'objet a été adjugé en une dizaine de minutes. "C'est une Française (représentant l'acheteur, ndlr) qui a battu 17 Chinois venus du monde entier pour récupérer leur patrimoine national, a souligné Me Rouillac. Il y avait deux gourdes comme ça au monde donc elle n'avait pas de prix". L'autre gourde similaire avait été vendue pour 1,8 million d'euros chez Sotheby's à Hong Kong en avril 2016.

Une gourde découverte par hasard

Celle achetée ce dimanche avait été découverte par hasard par Me Rouillac, venu effectuer une expertise dans un château du Val-de-Loire mi-avril. Le regard du commissaire-priseur avait été attiré par cette gourde ronde, posée sur la commode du salon. D'environ cinquante centimètres de hauteur, elle est en porcelaine émaillée vert céladon, avec des motifs de fleurs, bleu et blanc et possède les huit symboles bouddhiques (bajixiang) dans des pétales de lotus stylisés. Selon Me Rouillac, la gourde a vraisemblablement été ramenée par "un descendant de la famille (qui) était officier d'état-major de la Marine royale en mission en mer de Chine dans les années 1842-1847".



Elle ira "dans l'appartement parisien d'un collectionneur", a indiqué Me Rouillac, précisant qu'elle pourrait "peut-être être prêtée au musée Guimet", musée national des arts asiatiques, dans le XVIe arrondissement de Paris.