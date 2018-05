Ce tableau de Modigliani a été vendu six fois plus cher en l'espace de 15 ans

publié le 15/05/2018 à 16:28

Le marché de l'art ne connaît pas la crise. Un tableau du peintre italien Amedeo Modigliani a été vendu 132,3 millions d'euros, adjugé lundi 14 mai par la société de vente aux enchères Sotheby's à New York. Le "Nu couché" devient ainsi le quatrième tableau le plus cher de l'histoire pour des enchères.





Cette oeuvre réalisée en 1917, est à la fois la plus grande toile réalisée par l'artiste, mais aussi le seul exemplaire où l'on voit la totalité du modèle peint. Elle fait partie d'une série de 22 nus et a été présentée comme une œuvre "discrètement radicale" ayant révolutionné l'art du nu en peinture.



Initialement estimée à près de 105 millions d'euros, les enchères ont rapidement grimpé jusqu'à 117 millions d'euros, son prix final sans les frais ni les commissions. Une colossale plus value, puisque le prix du tableau, qui avait déjà été vendu aux enchères en 2003, a été multiplié par six en quinze ans.

Sotheby's s'est refusé à tout commentaire sur l'identité de l'acquéreur.