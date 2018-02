Christine Berrou : Cédric Villani est "l’exact contraire de Laurent Wauquiez"

publié le 17/02/2018 à 14:45

Mercredi 14 février, c’était la Saint-Valentin. J’ai passé la soirée à la maison avec mon amoureux tandis que le PSG a passé la soirée sur le terrain avec le Real Madrid. Dans un cas comme dans l’autre, personne ne s’est fait de cadeau. Pourquoi s’emballer pour une fête dont la mascotte est Cupidon, un enfant tout nu en plein mois de février, qu’on laisse jouer avec un arc et des flèches ? Franchement, les seuls que ça devrait concerner, c’est la protection de l’enfance.



Après, chacun sa vision propre de l’amour : cette semaine le député Cédric Villani a bien comparé l’apprentissage des mathématiques au désir sexuel. De toute évidence, on n’a pas eu les mêmes profs. Et pour moi, le seul point commun entre le sexe et l’équation mathématique c’est que dans les deux cas, je n’ai jamais réussi avec deux inconnus.

Pour info, rappelez-vous : Cédric Villani, c’est le monsieur qui porte une araignée en pin’s. Je ne dis pas que c’est bizarre, je dis juste que si on nous l’avait d’abord présenté comme un personnage de Fort Boyard tout le monde aurait trouvé ça crédible. Ce qui me plait, c’est qu’il porte une araignée sur sa veste mais pas sa Légion d’honneur ; du coup, ça le rend mystérieux mais humble. Il est l’exact contraire de Laurent Wauquiez.