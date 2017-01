Bêtisier 2016 : les plus belles perles de la rédaction de RTL

Tous les ans, le 1er janvier, RTL vous présente la compilation des bourdes et autres bafouillages qui nous échappent à l'antenne.

> Le bêtisier 2016 de RTL

Bernard Poirette, Stéphane Carpentier, Yves Calvi, Charlotte Arrigoni... Il y a de la place pour tout le monde dans le bêtisier annuel de RTL. Comme chaque année, 2016 a été riche en lapsus, langues qui fourchent et autres trous de mémoires... Mais surtout de grands éclats de rire que nous espérons vous avoir transmis depuis les studios du 22 rue Bayard. La rédaction de RTL est heureuse de vous présenter la compilation des bourdes et autres bafouillages qui nous échappent à l'antenne.



Bernard Glass pris d'un fou rire, Stéphane Carpentier qui invite les auditeurs à envoyer leurs "thermomètres" et Marina Giraudeau qui renchérit... Tous ont eu, cette année encore, leur quart-d'heure de rire. En ce premier jour de la nouvelle année, pas de répit pour nos journalistes, chroniqueurs, éditorialistes et présentateurs : la compétition pour le bêtisier 2017 commence dès aujourd'hui.