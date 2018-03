Australie : un mystérieux poisson de 150 kg découvert échoué sur une plage

publié le 09/03/2018 à 21:12

C'est une découverte atypique, faite au sud de l'État du Queensland, au Australie. Alors qu'il se baladait sur une plage, un couple est tombé nez à nez avec un énorme poisson, mesurant près de deux mètres, rapporte la chaîne de télévision australienne ABC News.



À cette heure, la bête n'est toujours pas identifiée. "J'ai vu une grande quantité de poissons, et beaucoup de gros poissons, mais je n'ai jamais rien vu de tel", témoigne monsieur Londholm, un homme qui a travaillé tout au long de sa vie non loin des poissons, en tant que pilote de charters. "Ça m'a coupé le souffle", poursuit-il auprès de la chaîne de télévision.

L'homme estime que le poisson mesure entre 1,50 mètres et 1,70 mètres, et qu'il pourrait peser entre 150 et 170 kilogrammes. Dans le but de parvenir à identifier la créature sous-marine, l'ancien skipper a posté des images sur un forum. Cette découverte suscite une forte spéculation. Certains internautes misent sur un spécimen de morue. Les hypothèses vont bon train.

Pourtant, les experts sollicités n'ont pas de réponse à apporter pour résoudre l'énigme. Lorsque monsieur Londholm est revenu sur les lieux de la découverte, le lendemain, le poisson avait disparu. Le mystère est entier.