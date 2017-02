En plus des abattages dans les fermes touchées par la grippe aviaire, voilà que le ministère de l'Écologie a décidé de prolonger la chasse aux oies sauvages.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 01/02/2017 à 06:53

Les chasseurs et les écologistes jouent au jeu de l'oie. Et pour l'instant, ce sont les chasseurs qui gagnent. En principe, la chasse aux oies sauvages devaient fermer mardi 31 janvier. Mais Ségolène Royal l'a prolongée de huit jours. En tout cas, elle a demandé à ses services de ne pas verbaliser les chasseurs qui abattraient des oies jusqu'au 8 févier. Cela rend furieux les écologistes. La Ligue de protection des oiseaux a déposé un recours devant le Conseil d'État, car chasser les oies à cette période, dit-elle, "ça perturbe leur reproduction".



Les chasseurs se défendent. Ils font remarquer que les oies sauvages, loin d'être une espèce en voie de disparition, sont même tellement nombreuses, qu'au Pays-Bas - où elle se retrouvent chaque printemps pour se reproduire -, les autorités autorisent leur capture. Des dizaines de milliers sont même gazées chaque année, car elles sont une vraie nuisance pour les agriculteurs. À force de les protéger, il y en a tellement qu'elle vont dévaster les cultures de céréales (elle adorent les céréales).



En ce moment, les oies migrent de l'Espagne vers les Pays-Bas. Elles passent au-dessus de la France. Les chasseurs aimeraient bien en tuer quelques-unes. La ministre, en fait, est bien ennuyée. Ségolène Royal s'apprête à célébrer jeudi 2 février la Journée mondiale des zones humides - l'habitat des oiseaux sauvages, justement. Mardi soir, ses conseillers disaient réfléchir. Face au tollé des défenseurs de la nature, la chasse pourrait être interrompue finalement plus vite que prévue.