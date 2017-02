La Commission européenne exige des explications au gouvernement sur l'autorisation donnée à l'usine Altéo de Gardanne de poursuivre le rejet de déchets dans le parc national des calanques de Marseille.

> "Boues rouges" : l'Europe somme la France de s'expliquer Crédit Image : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Crédit Média : Virginie Garin Télécharger

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 02/02/2017 à 07:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ces "boues rouges" proviennent de l'usine Alteo, dans les Bouches-du-Rhône. Cette entreprise, qui fait de l'aluminium, déverse depuis cinquante ans dans la mer Méditerranée des substances chimiques avec l'accord de l'État. Fin 2015 le gouvernement a prolongé l'autorisation, à condition que l'industriel s'engage à mieux traiter ces déchets. Cela avait donné lieu à une passe d'armes entre Ségolène Royal, qui voulait interdire ces rejets, et Manuel Valls, alors à Matignon, qui lui les a autorisés, invoquant la question de l'emploi. L'usine fait travailler 600 personnes.



Depuis, Alteo continue à déverser non plus des boues, mais du liquide. La partie solide, le rouge, est désormais extrait et stocké sur terre. Ce liquide se retrouve avec une canalisation directement dans le Parc national des Calanques. Il pollue un peu moins qu'avant, mais il contient toujours des produits chimiques (de l'arsenic) à des doses qui dépassent les normes autorisées. L'État a accordé à l'entreprise une dérogation.

Deux mois et demi pour répondre

Cette décision agace Bruxelles, qui a envoyé une lettre au gouvernement avec plein de questions. Ces fameux déchets solides qui restent désormais sur terre, comment sont-ils traités ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques pour l'environnement, pour les nappes phréatiques ?



Ce liquide qui se retrouve dans les Calanques, quelles sont les doses d'arsenic et de polluants qu'il contient vraiment ? Il est déversé dans une zone Natura 2000 au milieu des poissons qu'on mange ensuite et des herbiers de posidonies, des plantes sous-marines qui sont le poumon de la Méditerranée. La France a deux mois et demi pour répondre. Sinon Bruxelles engagera des poursuites.