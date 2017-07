Orages : Météo France place 15 départements en vigilance orange

et AFP

publié le 19/07/2017 à 11:02

Météo France a placé 15 départements du Centre et du Sud-Ouest en vigilance orange aux orages ce mercredi 19 juillet. L’institut craint un épisode pouvant "provoquer localement des dégâts importants". L’alerte, prévue pour durer jusqu’à la nuit prochaine, concerne l’Allier (03), la Creuse (23), le Puy-de-Dôme (63), la Loire (42), la Corrèze (19), le Cantal (15), la Haute-Loire (43), le Lot (46), l’Aveyron (12), le Tarn-et-Garonne (82), le Tarn (81), le Gers (32), la Haute-Garonne (31), les Hautes-Pyrénées (65) et l’Ariège (09).



Météo France, qui appelle la population à faire preuve de vigilance dans ses déplacements, décrit ainsi une "situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque important de phénomène violent, en particulier de forts cumuls de pluie". Les orages sont attendus dans l’après-midi, à partir de 16 heures.

"En cours d'après-midi et soirée, une dégradation orageuse va s'installer sur le pays. Cette dégradation sera plus marquée du Sud-Ouest au Massif Central où les orages pourront être accompagnés de forte grêle, de violentes rafales de vent et pourront donner localement de forts cumuls de pluie en peu de temps, de l'ordre de 50 à 80 mm", précise Météo France.

Carte de vigilance aux orages du mercredi 19 juillet. Crédit : Météo France