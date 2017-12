publié le 01/12/2017 à 13:29

Après les premières chutes de neige jeudi 30 novembre, de nombreux Français se sont réveillés devant des paysages blancs vendredi 1er décembre. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Cet épisode météorologique est-il amené à durer tout le week-end ?



Dans la nuit de vendredi à samedi, les flocons vont continuer à tomber dans plusieurs régions de l'Hexagone : la Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Les températures seront négatives dans la matinée dans le Massif central, le Pas-de-Calais ou encore dans les Alpes. L'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 11 degrés à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

La météo du samedi 2 décembre 2017 Crédit : Météo France

Dimanche, les seules chutes de neiges sont attendues dans l'est du pays. Le quart Nord-Ouest sera quant à lui touché par un épisode pluvieux. Pour trouver du soleil, il faudra se trouver dans le quart sud-est de la France et sur le pourtour de la Méditerranée. Côté températures, on restera dans un écart allant de -9 (à Laguiole dans le Cantal) à 13 degrés (toujours à Théoule-sur-Mer, près de Nice).

Les prévisions météo du dimanche 3 décembre 2017 Crédit : Météo France