Météo en France : le retour du beau temps (et de la chaleur)

publié le 07/06/2017 à 17:06

Le soleil est de retour. Les prévisions de Météo France pour la journée de jeudi 8 juin annoncent des températures estivales à l'est du pays tandis que l'Ouest sera sous la pluie. De l'est des Pyrénées et Champagne-Ardenne jusqu'à la Méditerranée et aux frontières de l'Est, la journée s'annoncera estivale.



En revanche de la Bretagne à la pointe du Cotentin le temps sera couvert dès le matin, avec d'abord quelques gouttes, puis des pluies plus soutenues l'après-midi. Le vent de sud soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales près des côtes. Des Pays de la Loire et Poitou-Charentes jusqu'à la Normandie et les Hauts-de-France, les éclaircies et les passages nuageux alterneront. Ces derniers se feront plus nombreux l'après-midi et le temps deviendra lourd, avec quelques ondées parfois orageuses.

Les prévisions météo du jeudi 8 juin 2017

Plus au Sud, après une matinée ensoleillée, il fera chaud l'après-midi, mais sous un ciel de plus en plus voilé. Le vent d'autan soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h. En fin de journée, de l'Aquitaine, Poitou-Charentes jusqu'aux Pays de la Loire, Normandie, Centre et région parisienne, le ciel se chargera de nuages menaçants, le temps tournera à l'orage, avec des pluies parfois marquées et un risque de fortes rafales de vent.

Le matin, les températures seront comprises entre 7 et 15 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 16 à 20 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, elles oscilleront entre 19 et 24 degrés sur la Bretagne et près de la Manche, 24 à 28 degrés des Pays de la Loire aux frontières du Nord, 25 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à 32 à 34 degrés en Nouvelle-Aquitaine.