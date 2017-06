publié le 05/06/2017 à 07:50

Créée en 1972, la Journée mondiale de l'environnement a été lancée par le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) pour "soulever régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète".



Le PNUE a d'ailleurs défini une liste de priorités dans ce domaine, comme la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, la lutte contre la déforestation, la préservation de la qualité des réserves d'eau et la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le PNUE dresse un constat "sévère" car "peu de ces objectifs ont été atteints et le cri d'alarme lancé à l'occasion de la conférence RIO + 20 paraît désespéré".

Cette année, cette journée prend une dimension particulière, quelques jours après l'annonce faite par le président américain Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, signé par 196 pays fin 2015, en clôture de la COP21 qui s'est tenue dans la capitale française. Chaque année, un pays accueille les principales manifestations organisées pour cette journée. C'est le Canada qui s'en charge en 2017, avec un slogan faisant office de fil directeur : "Rapprocher les gens de la Nature".

Le doodle de Google du 5 juin 2017