Hostabee, la start-up française qui veut sauver les abeilles

publié le 16/10/2017 à 06:29

Depuis quelques semaines les capteurs d'Hostabee veillent sur des abeilles à Brooklyn, mais aussi chez Google à Mountain View. Bientôt, les 5.000 ruches d'un apiculteur californien seront aussi sous leur surveillance. La start-up propose une solution clé en main qui permet de contrôler à distance la santé des abeilles.



Installés dans les ruches, les capteurs mesurent la température et le taux d'humidité, deux paramètres qui permettent de vérifier que tout va bien et qui évitent les développement de champignons ou de teignes à l'intérieur des ruches. L'avantage est évident pour l'apiculteur. Il reçoit chaque heure sur son smartphone ces précieux renseignements. Il peut, en cas de problème, intervenir immédiatement.

Le capteur a aussi une fonction de géolocalisation, afin d'éviter le vol. Si une personne mal intentionnée s'empare de la ruche, le propriétaire peut ainsi la suivre à la trace sur son téléphone.



L'objectif d'Hostabee est de réduire à terme la mortalité des colonies d'abeilles de 30 à 40%. La start-up travaille aussi sur l'intelligence artificielle, en collectant les datas de tous les capteurs installés et en les croisant avec les données météo d'hygrométrie et de localisation. Il deviendra alors possible de prévenir à l'avance certaines maladies ou l'apparition de parasites.