La COP23 n'est "clairement pas à la hauteur", estime Pascal Canfin

publié le 18/11/2017 à 08:28

La COP23 se clôturera ce samedi 18 novembre à Bonn, en Allemagne. Mais le travail ne fait que commencer. Dans le prolongement de l'accord de Paris conclu en 2015 lors de la COP21 à Paris, les États devront rehausser leurs engagements pris il y a deux ans. Car pour le président de l'ONG de défense environnementale WWF-France, Pascal Canfin, ce qui est déjà sur la table "n'est pas suffisant, selon les scientifiques, pour tenir l'objectif de hausse maximale de deux degrés".



L'ancien ministre estime que cette conférence sur le climat "n'est pas totalement décevante, mais clairement pas à la hauteur. (...) C'était très procédurier, pas très intéressant quand on regarde ça de loin". Désormais, l'écologiste déclare attendre le sommet sur la finance verte, qui se tiendra le 12 décembre à Paris. Il espère que des "engagements supplémentaires" seront pris à cette occasion.

Quelques heures avant la clôture de la COP23, Pascal Canfin tire la sonnette d'alarme. "Si en 2021 nous n'avons pas réalisé le plafonnement des émissions et que les émissions globales de gaz à effet de serre ne baissent pas, de façon rapide, alors nous n'avons plus aucune chance de respecter les engagements que nous avons pris. (...) C'est maintenant que ça se passe, pour vivre dans un air plus sain, éviter les catastrophes climatiques et les centaines de millions de migrants climatiques", s'alarme le leader écologiste.