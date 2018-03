"Vive l'indemnité kilométrique vélo !", clame Nicolas Domenach

publié le 07/03/2018 à 10:38

Allez hop, en selle ! Non seulement, cette affaire marche, mais elle roule ! Pourtant cette possibilité - qui existe déjà dans la loi - de payer des indemnités kilométriques aux cyclistes a jusqu'ici fait un flop : moins de 1% des salariés en bénéficient, alors qu'au Danemark c'est 25% et 36% aux Pays-Bas.



Vous me direz que, dans ces plats pays, les enfants naissent avec un vélo entre les jambes. Nous n'avons pas la même culture des deux roues. Mais ça vient. Le soleil se lève à l'Ouest, puisque l'appel de ces élus angevins à changer de braquets semble déjà entendu. Des grandes villes comme Nantes, Rennes et Saint-Nazaire ont pris leurs roues. Les entreprises de pointe suivent, offrant ce remboursement qui leur coûte peu (23 euros par salarié et par an) mais rapporte gros.

Selon Matthieu Orphelin, qui en connaît un rayon et a remis un rapport roulant au ministère des Transports, le déplacement à vélo présente les mêmes avantages que le sport en entreprise : moins d'arrêts maladie, moins d'accidents du travail, plus de productivité. Et, de surcroît, moins d'angoisse à cause des retards.

Certes, tout cycliste est appelé un jour ou l'autre à faire connaissance avec une portière de voiture. Mais celui-là fera moins d'accident cardiaque et se montrera d'une bien meilleure humeur en roulant à bicyclette.