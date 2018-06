publié le 12/06/2018 à 09:28

Nouvelle campagne pour L214. Après les poules, les visons ou les porcins... Lundi 11 juin, l'association a publié une nouvelle vidéo concernant un élevage industriels de poulets à Saint-Fulgent en Vendée.



Des poulets trop obèses pour tenir debout, des cadavres en décomposition, des bêtes qui suffoquent... Les militants de la cause animale ont cette fois infiltré une entreprise qui produit des poulets pour Maître Coq.

Mais ces conditions de vie ne sont pas les seuls problèmes pointés du doigt. L'association dénonce vertement le recours à des antibiotiques, comme le Narasin et le Nicarbazine. Et ce, de manière systématique alors que les médicaments sont directement mélangés aux granulés. "Ces pratiques très inquiétantes sont légales et généralisées mais, sur son site Internet, Maître coq certifie n’utiliser des antibiotiques qu’en dernier recours alors nous attaquons", explique Sébastien Arsac, cofondateur de L214, dans les colonnes du Parisien.

C'est dans ce contexte précisément que l’association doit porter plainte ce mardi 12 juin auprès du jury de déontologie publicitaire pour "la communication de la marque autour du bien-être animal" et de "l’usage antibiotique", relate le quotidien régional.