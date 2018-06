Vaccins, transports, impôts... Ce qui change ce 1er juin

publié le 01/06/2018 à 06:10

Si ce mois de juin 2018 ne s'accompagne pas de grands bouleversements, il convient de noter les quelques changements qui entreront en vigueur ce vendredi 1er juin et peuvent modifier votre pouvoir d'achat ou votre quotidien. Revue en détail.





Après une hausse 0.4% en mai, le prix du gaz continue sa progression. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a en effet annoncé ce mardi 29 mai que les tarifs réglementés de vente de gaz hors taxes d’Engie augmenteraient de 2,1 % au 1er juin 2018, par rapport au barème en vigueur en mai 2018.

Cette augmentation est de 0,7% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson (tarif de base), de 1,3% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude (tarif B0) et de 2,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz (tarif B1). Depuis le 1 er janvier 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz ont en moyenne baissé de 12,6 %.

Vaccins obligatoires pour les nourrissons

Depuis le 1er janvier, onze vaccins sont obligatoires pour inscrire en crèche un bébé né à partir du 1er janvier 2018. Au vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite qui étaient déjà requis, huit nouveaux s'ajoutent. Il s'agit des vaccins contre la coqueluche, l’Hæmophilus influenzæ b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole.



"Les parents des enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront présenter à partir du 1er juin 2018 leur carnet de santé - pages vaccination – rempli ou un certificat de vaccinations indiquant la réalisation de ces 11 vaccins pour obtenir une admission en crèche, ou dans tout autre accueil collectif" rappelle le site de la sécurité sociale qui explique que sans ces vaccins, l'enfant ne pourra entrer en collectivité.

Gratuité dans les transports en commun à Paris

Bonne nouvelle pour les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap. À partir du 1er juin, elles bénéficieront de la gratuité des transports en commun à Paris. Soumise à conditions de ressources, cette mesure devrait concerner 200.000 Parisiens de plus de 65 ans pour un coût estimé à 12 millions d'euros pris en charge par la Marie de Paris. Le Navigo Emeraude Améthyste change ainsi de nom pour devenir Pass Paris Seniors, un forfait unique et dézoné.



Pour les Parisiens en situation de handicap, la gratuité sera possible sous conditions de ressources ou à ceux relevant de l'allocation adulte handicapé.

Les tarifs de certaines consultations médicales

La convention médicale signée en 2016 et qui "organise les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie" avait prévu des changements pour le 1er juin 2018.



Déjà revalorisé en octobre 2017, l'avis ponctuel de consultant effectué par le médecin spécialiste à la demande du médecin traitant passera de 48 à 50 euros. Pour les psychiatres, neuropsychiatres ou neurologues, cet acte passe de 60 à 62.50 euros.

Déclaration d'impôts 2018 en ligne

Le 5 juin à minuit marquera la date butoir pour les contribuables résidant dans les départements 50 (Manche) à 976 (Mayotte) pour effectuer leur déclarations de leurs revenus 2017, en ligne.



Cette année, si votre revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15.000 euros et si votre résidence principale bénéficie d’un accès à Internet, vous devez faire votre déclaration de revenus en ligne.



Si vous êtes soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), vous aurez jusqu'au 15 juin 2018 à minuit pour déposer (en ligne ou en version papier) votre déclaration d'IFI et votre déclaration de revenus.

Nouvelle assurance en cas de sinistre dans un immeuble

À partir de ce vendredi 1er juin, en cas de dégât des eaux et d’incendie dans une copropriété, d'un montant inférieur à 5.000 euros, la nouvelle convention inter­assureurs d’indemnisation et de recours des sinistres immeuble (Irsi) s'appliquera.



Le périmètre de cette convention couvre désormais les locaux meublés couverts (hormis les chambres d’hôtes et locations saisonnières) et les dégâts des eaux d’origine indéterminée. Elle vise notamment à mieux répartir les rôles entre l’assureur du locataire, du propriétaire et de la copropriété.