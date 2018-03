La voiture d'une femme reste un an à la fourrière à cause d'une erreur

publié le 13/03/2018 à 16:15

Cela fait maintenant plus d'un an que la voiture de Bénédicte Simmonet se trouve à la fourrière. Pour la récupérer, cette habitante d'Aulnay-sur-Mauldre dans les Yvelines doit réunir près de 3.000 euros. Tout cela à cause d'une erreur administrative.



Les ennuis commencent pour elle lorsque les gendarmes lui confisquent son véhicule en lui expliquant qu'elle a perdu tous les points de son permis de conduire.

Bénédicte Simmonet nie. Elle prend un avocat qui gagne la partie en janvier dernier.

Mais le mal est fait. Non seulement elle se sent "salie" mais elle doit aussi avancer la somme pour récupérer sa voiture à la fourrière. Impossible pour cette quinquagénaire au chômage, criblée de dettes, qui a déjà du mal à payer son loyer et ses frais de justice.

Heureusement, la solidarité s'organise dans la commune. Des voisins touchés par sa situation ont créé une cagnotte en ligne qui réunit pour le moment un peu plus de 1.200 euros.