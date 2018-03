et Dimitri Rahmelow

publié le 14/03/2018 à 05:40

Une innovation révolutionnaire pour la sécurité des piétons. À Metz (Moselle), des caméras thermiques ont été installées à deux endroits de la ville, dont une sur un boulevard très passant à deux voies en double sens et possédant un petit terre-plein central pour traverser.



Placées en hauteur, elles détectent les personnes qui veulent traverser la rue et évaluent leur nombre. Selon le comptage, le temps de feu vert pour les piétons est automatiquement adapté : dix secondes pour un groupe de quelques personnes, vingt secondes pour un groupe de vingt passants et une minute pour un groupe de cinquante.

Pour Guy Cambianica, adjoint au maire chargé de la mobilité, ce système présente plusieurs avantages : "casser la priorité donnée à la voiture, pour que tous les modes de déplacement soient à égalité", mais également sécuriser les déplacements des piétons. "Quand vous avez un groupe scolaire qui doit traverser, ça peut aller jusqu'à 50 personnes. Il n'est pas question qu'on laisse les enfants traverser quand le feu est devenu rouge", développe-t-il.

L'installation des trois caméras, d'un coût de 30.000 euros, a évité à la ville de lourds travaux pour élargir l'îlot central à cet endroit très fréquenté. Un chantier qui aurait coûté 10 fois plus cher.



