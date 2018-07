publié le 02/07/2018 à 12:41

Alors que la température monte en France, certains détenus veulent s'aérer. Notamment à la prison de Tarbes (Haute-Pyrénées) où certains d'entre eux ont un souhait : porter des shorts. Or, c'est interdit dans les prisons françaises.



Selon le syndicat Force Ouvrière pénitentiaire, une dizaine de détenus a refusé de réintégrer leurs cellules et demandaient donc à pouvoir porter des shorts lors des promenades. Des personnels des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS), en charge du maintien de l’ordre dans les prisons, ont été déployés. Les choses sont rapidement rentrées dans l’ordre. Les meneurs de la "mutinerie" vont être transférés.

Malgré la chaleur, les shorts sont interdits dans les établissements pénitentiaires français. La seule raison qui permettrait aux prisonniers de pouvoir aller en promenade mollets à l'air libre serait "un déclenchement du Plan Canicule", comme l'a confié Laurens Maffre, secrétaire régional du syndicat Ufap-Unsa à 20 Minutes.