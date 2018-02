publié le 13/02/2018 à 08:46

Y'aura-t-il encore demain un conducteur dans nos trains ? La SNCF teste depuis quelques semaines un système de pilotage à distance. L'entreprise compte-t-elle vraiment remplacer les cheminots par des ordinateurs ?



C'est vrai dans certains cas de figure comme des manœuvres dans une gare de triage, pour amener un TGV de son dépôt à sa gare de départ, pour des convois de marchandises ou des TER de courtes distances.

Deux options peuvent être complémentaires : soit le pilotage à distance, comme un drone, avec un pilote qui n'est pas en cabine de conduite mais devant un écran et un ordinateur dans une salle de commandement, soit un train totalement autonome (à l'image des véhicules autonomes ou des métros en pilotage automatique à 100%).

En tout cas, cela nécessite d'avoir recours aux satellites pour géolocaliser les trains et la voie au centimètre près et d'équiper les trains en capteurs et caméras.



"Gagner beaucoup de fluidité"

Quel est l'avantage de ne plus avoir d'intervention humaine dans la conduite des trains ? "Quand le train est automatique, ils se comportent tous de la même manière. On va gagner beaucoup de fluidité", répond Mathieu Chabanel de SNCF Réseau. Et par conséquent, de la régularité et de la ponctualité.



Cela dit - pour l'instant en tout cas - il n'est pas envisagé de se priver de conducteurs pour les trains longue distance et en particulier les TGV. En cas d'incident, un agent pourra toujours reprendre la main. Le dispositif sera mis en place d'ici 5 à 7 ans avec entre temps des expérimentations et des prototypes.