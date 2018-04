et Quentin Vinet

publié le 17/04/2018 à 23:19

L'Assemblée nationale a voté en première lecture et à une très large majorité la réforme de la SNCF mardi 17 avril. Les syndicats dénoncent un passage en force du gouvernement. Une position dénoncée par le rapporteur du projet de loi sur la réforme de la SNCF.



"L'objet, ce n'est pas d'aller vite mais de faire cette réforme qui est utile et que la concertation soit fructueuse et c'est l'objet des amendements que nous avons intégrés la semaine dernière", explique Jean-Baptiste Djebbari, député REM de la Haute-Vienne.

Ce dernier ne craint pas le renforcement de la contestation après ce vote de l'Assemblée. "Pour les cheminots, notamment les cheminots au statut, ce texte permet des avancées. Les cheminots qui sont au statut aujourd'hui à la SNCF vont y rester. C'est 135.000 des 150.000 cheminots. Ceux qui demain seraient transférés dans une entreprise ferroviaire en concurrence vont préserver la garantie de l'emploi, la garantie de la rémunération, et la garantie du régime de retraite. Ce n'est pas rien (...)", souligne-t-il

'Aujourd'hui la réalité c'est que pour les cheminots de la SNCF, cette réforme est positive et emporte des droits supplémentaires"; assure Jean-Baptiste Djebbari.