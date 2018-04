publié le 25/04/2018 à 12:01

C'est certainement le moment le plus important du calendrier musulman. Pendant un mois, les musulmans vivent et fêtent le Ramadan, bien que ce soit un mois de privation et de jeûne très strict et parfois difficile à cette période de l'année. Et afin de se préparer à cette épreuve, les dates possibles sont scrutées et la nuit du doute attendue impatiemment par les pratiquants du monde entier.



Car les dates de début et de fin ne sont jamais connues par avance. Bien que le Conseil français du culte musulman (CFCM) ait adopté en 2013 le calcul astronomique afin de fixer à l'avance le jour du début à travers l'étude du cycle lunaire, la méthode a été abandonnée en 2015 pour revenir à la traditionnelle observation, préconisée dans un hadith du prophète.

Ainsi, pendant la nuit du doute, seule l'observation du croissant de lune atteste du début d'un nouveau cycle et donc d'un nouveau mois du calendrier musulman. Cette année, les musulmans de France seront donc à l'affût de la décision de la mosquée de Paris dans la soirée du 14 mai, qui annoncera le début du Ramadan pour le 15 ou le 16 mai selon le calendrier hégirien.

Le calendrier musulman est calé sur les cycles lunaires, qui comportent 29 ou 30 jours par mois. Une année est donc composée de 354 ou 355 jours, ce qui explique le décalage avec le calendrier grégorien utilisé par ailleurs et reprenant les cycles solaires.



C'est pour cela que la date du début du Ramadan n'est jamais fixe et se décale, de 10 ou 11 jours par an. Le même rituel décidera de la fin du mois de jeûne, et donc de la fête de la l'Aït-al-Fitr, qui dure 2 jours et devrait intervenir le 14 ou le 15 juin. Avant cela, les jeûneurs ne pourront ni boire, ni manger, nu fumer ni avoir de rapports sexuels du lever au coucher du soleil.