Préservation du patrimoine : "Si on n’entretient pas, ça coûte beaucoup plus cher"

Stéphane Bern appelle à sauver le patrimoine français. Pour ce faire, un nouveau jeu de grattage doit être lancé à la rentrée prochaine. Les recettes dégagées seront reversées à la Fondation du patrimoine, et un loto du patrimoine sera mis en place le 14 septembre. Didier Rykner, directeur de La Tribune de l’Art, tire lui aussi la sonnette d’alarme au micro de RTL.



"C’est une question à la fois de moyens et de volonté, et les moyens découlent de la volonté qui n’existe pas vraiment", estime-t-il au micro de RTL. "Si on n’entretient pas, ça coûte finalement beaucoup plus cher, ça tombe en morceau (...) c’est une espèce de cercle vicieux qui s’instaure et on ne peut plus rattraper ce qui s’est écroulé."

Pour lui, "l’État est très largement fautif". Il pointe également du doigt "les collectivités territoriales, qui se désintéressent souvent de la question." Il s’étonne par ailleurs du peu de budget alloué : "Le passe culture, c’est 400 millions d’euros qu’on trouve comme ça, alors qu’on n’a pas d’argent et qu’on dit que la cathédrale Notre-Dame c’est 150 millions d’euros qu’il faut et qu’on ne les trouve pas." Et d’ajouter : "La cathédrale Notre-Dame, on pourrait la restaurer sur dix ans. Cela ferait 15 millions d’euros par an. On ne peut pas trouver 15 millions d’euros par an pour restaurer la cathédrale Notre-Dame ? Je n’y crois pas."

Découvrez ci-dessous les 250 monuments à réhabiliter en priorité en France. Cliquez sur les points pour afficher la description des sites, le budget nécessaire à leur restauration et le montant qu'il reste à récolter pour finaliser les travaux.